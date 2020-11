Le Néerlandais a subi de nombreuses fractures maxillo-faciales, ainsi qu’une fracture du bassin. Si la reconstruction du visage nécessitera plus de temps, le bas du corps du cycliste reprend gentiment ses fonctions. «Ma crête pelvienne est en voie de guérison et va redevenir aussi solide qu’avant. Évidemment, le retour à la course, mais aussi la simple possibilité de quitter la maison normalement, restent encore une grande inconnue. Il me faudra beaucoup de temps et une approche tant physique que psychologique pour revenir au niveau.»