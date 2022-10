Motocyclisme: Fabio Quartararo a perdu la tête

Un premier «tout droit», puis une chute: le champion du monde encore en titre a certainement perdu son sacre en Australie. Victoire de Rins, 100e podium de Márquez et grosse affaire pour Bagnaia.

Troisième du GP d’Australie, Francesco Bagnaia a pris la tête du championnat du monde. Il a toutes les raisons de célébrer. AFP

A l’impossible, nul n’est tenu, même pas Fabio Quartararo. A force de devoir trop en faire aux freinages et dans les virages rapides, le pilote Yamaha a été à la faute. Le Français savait que ce GP d’Australie était essentiel pour lui. Il a tout essayé, il a perdu. La tête du championnat et peut-être beaucoup plus, puisque Francesco «Pecco» Bagnaia, qui a terminé troisième, aura une première balle de match dans une semaine, à Sepang (Malaisie).

La course? De la folie pure, comme c’est toujours le cas à Phillip Island, où il est quasi impossible de partir tout seul. Alors, on a d’abord vu Jorge Martin, l’homme de la pole; Marc Márquez directement à son contact, Bagnaia pas loin. Puis Jack Miller, qui allait revenir, avant d’être «descendu» par Alex Márquez. Quartararo, lui, n’était déjà plus là pour la victoire: un premier «tout droit» pour un freinage retardé, avant une chute.

Le championnat venait de basculer, la course aussi. Parce que, parti dixième, c’est maintenant Alex Rins qui se retrouvait dans le trio de tête, avec cette Suzuki qui partira au musée dans trois semaines. Et c’est lui qui allait gagner, devant Marc Márquez (100e podium en MotoGP) et Bagnaia, nouveau leader du championnat.

Guevara champion

Un premier titre 2022 a été attribué ce dimanche, celui de la classe Moto3. Tendu depuis le début du week-end, l’Espagnol Izán Guevara (GasGas), 18 ans, a retrouvé toutes ses forces au bon moment. Dans un groupe de quatre, qui comptait notamment son équipier Sergio García - qui pouvait encore mathématiquement retarder son sacre -, Guevara a réussi la course parfaite. Il a été meilleur que tous les autres dans les virages très rapides, notamment le long gauche qui mène sur la ligne d’arrivée. C’est la sixième victoire cette saison du protégé de Jorge «Aspar» Martinez, le manager roi des petites cylindrées. L’an prochain, Guevara restera fidèle à ses couleurs, mais passera en Moto2.