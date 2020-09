Le GP de Catalogne était la troisième course d’affilée, celle aussi qui marquait le milieu de la saison en MotoGP, un moment clef entouré de questions: Andrea Dovizioso et sa Ducati, très loin du compte en qualification, pouvaient-ils limiter les dégâts? Et chez Yamaha, Valentino Rossi, qualifié pour la première fois sur la première ligne depuis le GP de Grande-Bretagne 2019, allait-il fêter par une victoire l’annonce de son passage, l’an prochain, dans le team Petronas SRT?

Les réponses sont tombées très rapidement. Au propre comme au figuré: une légère touchette de Petrucci avec l’arrière de la KTM de Pol Espargaró, Johann Zarco surpris qui tombe et qui emmène Andrea Dovizioso: la course avait commencé depuis quelques centaines de mètres qu’on savait déjà que la journée se terminerait avec un nouveau leader du championnat.

Viñales? Non, un début de course encore catastrophique. Franco Morbidelli? Le vainqueur de la première course de Misano a été longtemps leader, avant de devoir rendre la main. Rossi? Victime d’une chute, la deuxième en deux courses. Restait Fabio Quartararo, impressionnant d’aisance, parti tout seul avant de devoir lui aussi adapter son rythme et voir revenir sur lui les deux Suzuki de Joan Mir et d’Alex Rins. Troisième victoire de la saison pour le Niçois, qui reprend ainsi le commandement du championnat.