Motocyclisme – Fabio Quartararo ne portera pas le numéro 1

Le Niçois a plusieurs arguments à faire valoir. Il est né le 20 avril et a toujours défendu le n°20. « C’est le numéro avec lequel j’ai commencé et je terminerai ma carrière avec » , a expliqué le Niçois mardi soir sur les antennes de Canal+. Je suis loin d’être le numéro un aujourd’hui. Il y a énormément de personnes. L’exemple, c’est Valentino Rossi: il a gagné neuf fois et n’a jamais choisi de porter le 1. »

Pas facile à assumer

Porter le 1 implique de l’assumer et cela n’est pas forcément chose aisée. Plusieurs pilotes ont essayé d’utiliser le n°1. Champion en 2006, Hayden n’a plus jamais remporté la moindre course après avoir porté ce numéro l a saison suivante, rappelle le site Eurosport. C’est aussi le cas de Casey Stoner, qui l’a porté après chacun de ses deux titres. Il l’a regretté, entre problème de moteur et chutes qui l’ont poussé à mettre un terme à sa carrière.