Le Français remporte son deuxième GP d’affilée et s’envole en tête du championnat du monde. Zarco, Rins, Miller et Rossi à terre. En Moto3, le Fribourgeois Jason Dupasquier a encore terminé dans les points.

Fabio Quartararo a cueilli son deuxième succès consécutif. AFP

Un rythme de folie et une démonstration totale du Français Fabio Quartararo (Yamaha): troisième manche du championnat monde 2021, le GP du Portugal MotoGP a été d’une folle intensité. Par le rythme de l’homme de tête, on l’a dit: «Cela roulait à une demi-seconde des temps des qualifications, c’était incroyable. Et Alex Rins (Suzuki) qui était toujours là», explique le vainqueur au pied du podium.

Mais voilà, après Jack Miller (Ducati), Johann Zarco (Ducati) – il était dans le trio de tête – et Valentino Rossi (Yamaha), Rins no n plus n ’a pas évité la faute. Et c’est Francesco «Peco» Bagnaia (Ducati) qui a finalement récolté les vingt points de la deuxième place, devant la Suzuki du champion du monde en titre, Joan Mir.

Et que dire de Marc Márquez? Un départ exceptionnel – le pilote Honda pointe rapidement en troisième position -, un premier contact avec Mir , puis cette septième place finale qui vaut bien des victoires. Accueilli par une ovation des siens, l’octuple champion du monde a tout donné, physiquement et sur le plan psychologique. Chapeau, Monsieur Márquez!

Prochain GP: dans deux semaines, à Jerez de la Frontera, le circuit sur lequel, en juillet dernier, Fabio Quartararo avait remporté ses deux premiers GP.

Encore des points pour Jason Dupasquier

Trois sur trois: trois GP, trois fois dans les points, tel est le bilan très positif du début de saison 2021 de Jason Dupasquier (KTM). Parti finalement de la 23e place de la grille de départ (après deux nouvelles pénalités infligées à Binder et Öncü), le Fribourgeois (19 ans) termine le GP du Portugal au douzième rang, après avoir occupé pendant une bonne partie de la course la dixième place. C’est la confirmation de la nouvelle stature prise par le pilote romand cette saison. Longtemps en tête du second groupe, Jason a encore parfaitement fait le travail. Il pointe au quatorzième rang du classement intermédiaire du championnat du monde.

Et que dire de Pedro Acosta? Vainqueur de la Red Bull Rookies Cup l’an dernier, le nouveau prodige espagnol remporte son deuxième succès en GP, après celui du GP de Doha; la semaine précédente, lors du GP du Qatar, il s’était classé deuxième derrière son équipier Jaume Masia (chute dans le dernier tour, l’Espagnol a finalement sauvé les 7 points de la neuvième place): «Une course de folie, après un début de week-end compliqué», explique le vainqueur du jour.