Votations fédérales du 25 septembre: Fabio Regazzi: «On espère le triplé pour dimanche»

Après une campagne qui a suscité beaucoup d’engagement du côté de la droite, le président de l’Union suisse des arts et métiers (USAM), Fabio Regazzi (C/TI), s’attend à un dimanche positif: «Je suis confiant pour le vote concernant l’AVS et peut-être aussi pour l’impôt anticipé. Avec le résultat sur l’initiative sur l’élevage intensif, on peut espérer un triplé ce dimanche. Ce n’est pas scientifique, mais c’est mon sentiment».

Des sondages peu fiables

Cela dit, il estime que les pronostics sont de plus en plus difficiles à faire. À l’instar de son collègue Pierre-Yves Maillard, président de l’Union syndicale suisse, il pointe du doigt les sondeurs: «Les sondages sont peu fiables, ils ont montré cette fois des différences très importantes. Il faut vraiment les prendre avec des pincettes». Concernant le résultat de la suppression de l’impôt anticipé, il estime que l’écart ne sera aussi grand qu’avec la suppression du droit de timbre, qui a été refusé à 62,7% en février dernier: «Nous avons fait une bonne campagne et ce sera bien plus serré. Je suis plutôt positif».