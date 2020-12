Un tribunal chinois a condamné plusieurs responsables du fabricant de smartphones Gionee à trois ans de prison et à des amendes de plus de 27’000 francs chacun. Selon la justice, sa filiale Shenzhen Zhipu Technology a infecté plus de 20 millions de smartphones de la marque avec un cheval de Troie. Ce logiciel malveillant a été introduit, entre décembre 2018 et octobre 2019, sur les appareils via une mise à jour logicielle de l’app Story Lock Screen à l’insu des utilisateurs, rapporte le site Gizmochina.