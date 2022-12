Fabrication de bougies: voici les meilleurs endroits de Suisse

À Noël, on cuisine des biscuits, on sirote du chocolat chaud et… on allume des bougies. Voici les meilleures adresses pour en fabriquer soi-même.

Le compte à rebours a commencé. Le réveillon de Noël n’est plus que dans dix jours. S’il vous manque encore des cadeaux, voici une activité parfaite à faire en cette période festive: la fabrication de bougies. Voici une liste de lieux en Suisse qui la propose.

Genève

Créer des bougies à base de cire de soja et de cire d’olive, voici ce que propose l’atelier B-Light, dans la campagne genevoise. De la réalisation de photophores à celle de bougies parfumées et de massage: plusieurs ateliers existent: Idée cadeau pour les Fêtes: il est possible d’offrir un bon pour participer à l’un de ses stages.

Adresse: Route d’Aire-la-Ville 228, 1242 Satigny

Plus d’infos: ici

Monthey (VS)

Apprendre à couler de la cire et la teindre naturellement, à mélanger des parfums et décorer ses créations de fleurs séchées, voici ce que propose La Droguerie Garrone, à Monthey. Ici, tous les aspects de la création de bougies sont abordés: les types de cires et leurs points de fusion, les mesures de sécurité ou encore comment nettoyer le matériel avec des produits responsables.

Adresse: Avenue de l’Industrie 8, 1870 Monthey

Plus d’infos: ici

Estavayer-le-Lac (FR)

Des bougies sans paraffine, mais avec des odeurs enivrantes. C’est normal, cette activité se déroule dans une fabrique de­… savons! En effet, l’atelier «un petit tour et puis savon» réalise artisanalement, au bord du lac de Neuchâtel, des produits naturels pour la maison et le corps.

Adresse: Champ de la vigne 7, 1470 – Estavayer-le-Lac

Plus d’infos: ici

Zurich

La fabrique de bougies Exagon se trouve à quatre minutes en train et à sept minutes à pied de la gare centrale de Zurich. Outre la cire d’abeille, on y trouve également de la cire colorée inodore. Pour les plus pressés, il est possible de se servir de bougies brutes moulées à la main (en forme de pyramide, de boule ou de carré), qui sont facilement recouvertes de cire fondue. Si l’on n’a pas assez de temps pour finir sa création, il suffit de l’accrocher au porte-bougies et de la terminer lors de la prochaine visite.

Adresse: Exagon AG, Räffelstrasse 10, 8045 Zurich

Plus d’infos: ici

Berne

Ici, la création de bougies, sous une tente chauffée sur la Waisenhausplatz à Berne, s’adresse aux «jeunes et aux moins jeunes», selon les organisateurs. Les bassins de cire sont volontairement placés à différentes hauteurs afin que les plus petits puissent tirer leurs bougies de manière autonome à côté des plus grands.

Adresse: Waisenhausplatz, 3011 Berne

Plus d’infos: ici

Saint-Gall

Au sein de l’entreprise Hongler, les bougies sont une tradition vieille de plus de 300 ans. Cela explique l’étendue de son assortiment: bougies parfumées en verre, bougies colorées et bougies figuratives en cire d’abeille ne sont que quelques exemples d’une longue liste. En d’autres termes, s’il y a bien un endroit où fabriquer des bougies soi-même, c’est bien là.

Adresse: Hongler Kerzen AG, Bahnhofstrasse 25a, 9450 Altstätten St.

Plus d’infos: ici

Lucerne

Réaliser des bougies pour la bonne cause. C’est ce que propose chaque année l’association Luzerner Kerzenziehen dans un pavillon en bois au Vögeligärtli. Les recettes collectées sont reversées à différents projets pour les personnes handicapées.

Adresse: Vögeligärtli, Frankenstrasse 12, 6003 Lucerne.

Plus d’infos: ici

Bienne

La place de jeux Robinson à Bienne est un lieu d’aventure pour les enfants. Sous la surveillance d’adultes, on y construit des meubles, on y cuisine, on y décore des lanternes et l’on y fabrique aussi des bougies.