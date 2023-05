Genève: Fabrice A. a harcelé une vendeuse genevoise depuis sa cellule

Condamné à la réclusion à vie et à l’internement ordinaire , Fabrice A., qui avait assassiné la sociothérapeute Adeline M. en 2013 , est placé sous haute sécurité dans une prison de Zoug. Depuis sa cellule, il a pourtant réussi à se procurer les coordonnées, et à harceler, la vendeuse d’un magasin genevois qu’il n’avait pourtant jamais vue. La «Tribune de Genève» , qui révèle l’information, précise qu’il a été remis à l’ordre par les services de la détention du Canton.

L’histoire remonte au printemps 2022. Bien qu’en isolement cellulaire, Fabrice A. peut, comme les autres détenus, utiliser le téléphone, recevoir des paquets et envoyer et recevoir des lettres. Internet n’est pas accessible, toutes les commandes se passent par écrit ou au téléphone. C’est sur un prospectus publicitaire, glissé avec une commande alimentaire passée par le détenu, que Fabrice A. découvre la vendeuse. On y voit sa photo, accompagnant un petit texte résumant ses hobbys et sa vie. Le détenu s’est alors fait passer pour un militaire stationné à Zoug pour entrer en contact avec une autre boutique du bout du lac et obtenir des informations personnelles sur la vendeuse, notamment son adresse, prétextant vouloir lui faire livrer des fleurs.