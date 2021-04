Pour opérer à une grande échelle, Hugo Maupetit et Vivian Pischer ont imaginé que leur projet scolaire pourrait intéresser des industriels tels que Mentos et Vans ainsi qu’un promoteur du développement durable comme OffTheStreet. Avec leur système, on supprime des déchets qui souillent l’espace public et qui polluent quand ils sont incinérés. On les valorise pour en faire un matériau dont l’usage sera perpétuel.