Tennis: Un fabuleux Antoine Bellier file en demi-finale à Majorque

L’extraordinaire aventure d’Antoine Bellier se poursuit sur le gazon de Majorque (ATP 250). Le Genevois s’est hissé en demi-finale du tournoi, lui qui est 303e mondial et qui sort des qualifications. À 25 ans, le gaucher de Vessy prend une autre dimension, il va gagner près d’une centaine de places au ranking ATP, voire plus s’il poursuit son rêve.

À Majorque, une fois sorti des qualifications, il avait commencé par éliminer Delbonis pour sa première victoire sur le circuit ATP. Il avait ensuite créé la sensation en battant, en 8e de finale, Carreno Busta, tête de série No 4 du tournoi, No 19 à l’ATP! Le tout en deux sets secs et sonnants, 6-3 6-4.