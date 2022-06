Facebook Gaming se donne de grands airs de «Fortnite» 

Jeux vidéo : Facbook se donne de grands airs de «Fortnite»

Le réseau social a intégré dans ses applications les jeux conçus par les utilisateurs de la plateforme collaborative Crayta.

Pour Mark Zuckerberg, cette plateforme collaborative ludique est une alternative idéale en attendant la création de son métavers. «Les gens pensent au métavers en tant qu’expérience 3D en réalité virtuelle et augmentée, mais Crayta montre qu’on peut à la fois créer et profiter de ce type d’expériences très facilement sur toutes sortes d’environnements 2D, y compris dans les applications Facebook sur les téléphones et sur les ordinateurs», a-t-il déclaré dans une vidéo de démonstration. Le patron a retrouvé pour l’occasion le siège de Meta dans cet univers ludique, montrant une fois de plus son engagement dans la transition de l’ex-Facebook vers les métavers.