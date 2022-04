Volleyball – Face à Amriswil, Chênois n'avait pas la niaque du champion

Le score est sans appel, à l’image d’une équipe d’Amriswil impitoyable. Dominé en trois sets (25-20, 25-17, 25-20), Chênois a complètement raté son entrée dans la finale des play-off. Jamais, sinon un peu au coeur du troisième set, le champion en titre n’est parvenu à faire trembler son adversaire et à enrayer son jeu d’attaque. Dans ces conditions, l’équipe thurgovienne a joué sur du velours. Il faudra une toute autre opposition, jeudi prochain Sous-Moulin, pour l’empêcher de prendre le large lors de l’acte II.

Pause peut-être trop longue?

Sur le terrain du Tellenfeld, on n’a pas reconnu Chênois, sorti grandi d’une bataille acharnée face à Schönenwerd. La pause de quinze jours aurait-elle eu des effets néfastes sur son influx, alors que dans le même temps, Amriswil se chauffait en remportant à l’arraché la Coupe de Suisse? Une chose est sûre: bien trop inoffensifs au service, les volleyeurs genevois ont donné des verges aux Thurgoviens pour se faire fouetter. A ce jeu-là, plutôt maso, le passeur Filippov s’est régalé et ses attaquants ont fait feu de tout bois.

Une réception trop friable

Autre faiblesse rédhibitoire du côté genevois: une réception trop friable, surtout lorsque Mischa von Burg, le MVP suisse de la saison, et le remplaçant Julian Weisigk (déjà décisif en finale de Coupe), ont servi le plomb. Avec un Corey Chavers pas vraiment dans le coup et une absence de révolte malgré les exhortations de son capitaine Dejan Radic, Chênois n’avait tout simplement pas les arguments pour bousculer un Amriswil au top de sa forme. Rien n’est perdu mais il faudra réagir au plus vite s’il ne veut pas tout perdre.