Plan climat: Face à des baisses d’émissions trop faibles, le Canton de Vaud presse l’allure

«Les mesures fonctionnent, mais ne suffisent pas»

Satisfait d’avoir permis «d’inverser la tendance» des émissions qui continuaient d’augmenter, le gouvernement vaudois ne sort pas encore son plus grand jeu, rappelant que le Plan climat est fait pour évoluer, et ajoutant la nécessité de ménager l’«acceptabilité politique et sociale». Il est toutefois porté par le double oui net aux votations climat cantonale et fédérale du 18 juin. «La bonne nouvelle, c’est que nos mesures ont un effet, s’est réjoui Vassilis Venizelos, ministre de l’Environnement. Mais on sait qu’elles ne suffiront pas, le défi est énorme. On continue à réfléchir. Mais la réussite de cette transition ne dépend pas que de l'Etat, tous les acteurs doivent se mobiliser.» Sur la question de la croissance, il juge comme ses collègues qu’elle n’est pas incompatible avec la durabilité. «Il faut surtout changer notre mode de consommation, le décarboner», estime l’élu Vert.