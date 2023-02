Royaume-Uni : Face à des pénuries, des supermarchés rationnent les fruits et légumes

Dans certains supermarchés britanniques, les clients ne peuvent plus acheter la quantité qu’ils souhaitent de tomates, poivrons, concombres, laitue, salade, brocoli, chou-fleur et framboises. Ils doivent se limiter à trois pièces pour chacun.

Pas plus de trois lots de tomates, poivrons ou brocolis: les supermarchés britanniques sont actuellement touchés par une pénurie de certains fruits et de légumes qui pousse certains magasins à rationner le nombre de produits par client.

«Les conditions météorologiques difficiles dans le sud de l’Europe et en Afrique du Nord ont perturbé la récolte de certains fruits et légumes, notamment les tomates et les poivrons», a indiqué Andrew Opie, un responsable de la fédération de commerçants BRC. La fédération a confirmé que certains magasins dans le pays ont introduit des limites temporaires sur le nombre de produits que les clients peuvent acheter pour garantir la disponibilité pour tout le monde.