Wimbledon 2023: Face à Djokovic, Wawrinka aura le public avec lui

«We love you Stan!» Stan Wawrinka a beau être le vétéran du circuit du haut de ses 38 ans, il a le succès d’un jeune premier à l’applaudimètre. Sur le Court No 3, après avoir claqué sa balle de match pour se qualifier pour le troisième tour où il défiera Novak Djokovic , l’ancien numéro trois mondial a pu encore une fois mesurer sa cote de popularité. Applaudi durant de longues minutes, le Vaudois envoyait du cœur avec les doigts à tire-larigot, visiblement et sincèrement touché par cet élan d’affection.

Comme à Roland-Garros voici un mois de cela, à Church Road, «Stan the Man» a le public dans la poche. «C’est pour vivre ce genre de communion avec le public que j’ai encore envie de continuer à jouer, souffle Wawrinka. J’ai énormément de plaisir à retrouver ce genre d’atmosphère.» Jeudi, au sortir du Court, il se prêtera encore longtemps au jeu des selfies et des autographes, donnant de sa personne pour satisfaire ce qui ressemblait aux prémices d’une «Stanmania».

Un constat qui sera encore exacerbé par le désamour quasi pathologique, mais toujours poli, qu’entretient le public britannique avec le champion serbe. Sauf qu’à en croire le quadruple tenant du titre, plus on le déteste, plus il est fort. «En me sifflant, ils me rendent service, a ainsi lâché le «Djoker». Plus le public est contre moi, mieux je joue.»