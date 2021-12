Sommet virtuel : Biden menace Poutine de «fortes sanctions» s’il attaque l’Ukraine

Alors que Kiev redoute une invasion imminente de la part de Moscou, les présidents américain et russe se sont entretenus mardi en visioconférence, à l’écart de la presse.

Joe Biden et Vladimir Poutine ont eu mardi un échange à haut risque de deux heures, avec pour principal enjeu la crainte d’une escalade militaire en Ukraine .

Selon un communiqué de la Maison Blanche, Joe Biden a également «exprimé la profonde préoccupation» des Etats-Unis et de leurs alliés face à l’accumulation de troupes russes à la frontière avec l’Ukraine.

«Les deux présidents ont chargé leurs équipes de donner suite (à l’échange) et les Etats-Unis le feront en étroite coordination avec leurs alliés et partenaires», a encore indiqué l’exécutif américain.

Depuis la «Situation Room»

La discussion entre les présidents américain et russe avait débuté à 15h07 GMT précises, selon Washington, par un échange de politesses diffusé par la télévision russe.

Le président américain a participé à la conversation depuis la «Situation Room» de la Maison Blanche, une salle ultra-sécurisée d’où l’exécutif américain pilote les interventions militaires sensibles, et fermée aux journalistes.

Les Etats-Unis, accusés de faire cavalier seul lors du retrait d’Afghanistan et de mener certains dossiers internationaux sans trop d’égards pour leurs alliés, insistent lourdement sur leur étroite coordination avec les Européens et les Ukrainiens.

Joe Biden téléphonera ainsi mardi au président français Emmanuel Macron, à la chancelière allemande Angela Merkel, et aux Premiers ministres italien Mario Draghi et britannique Boris Johnson après son échange avec Vladimir Poutine.

Il avait déjà parlé à ces mêmes alliés lundi et convenu de rester «en contact étroit».

«Stable» et «prévisible»

L’espoir du président américain d’établir une relation «stable» et «prévisible» avec la Russie, exprimé en juin lors d’un sommet en personne entre les deux hommes à Genève, semble avoir vécu, au moins pour le moment.

Washington, l’Otan et Kiev accusent Moscou de masser des troupes à la frontière avec l’Ukraine en vue d’attaquer le pays. Le scénario rappelle 2014 et l’annexion russe de la péninsule de Crimée, puis le déclenchement dans l’est ukrainien d’un conflit armé qui a fait plus de 13’000 morts.