Proche-Orient : Face à Israël, Damas active sa défense antiaérienne

Suite à des raids israéliens provenant du Golan occupé en direction du sud de la Syrie, le régime de Bachar el-Assad a déclaré avoir répliqué.

Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes, ciblant les troupes gouvernementales, les forces alliées iraniennes et les combattants du mouvement chiite libanais Hezbollah. (Photo JALAA MAREY / AFP)

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), qui dispose d’un vaste réseau de sources en Syrie, les frappes ont causé des «morts et des blessés» mais aucun bilan précis n’était disponible dans l’immédiat.

Selon l’OSDH, les raids israéliens ont visé plusieurs positions dans le sud syrien, notamment à l’ouest du village d’Al-Dour dans la province méridionale de Soueida, «où se trouvent des milices iraniennes et le Hezbollah libanais», ainsi qu’à Kesswa, au sud de la capitale syrienne, qui abrite des «positions des milices iraniennes et de leurs alliés».

Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes, ciblant les troupes gouvernementales, les forces alliées iraniennes et les combattants du mouvement chiite libanais Hezbollah.

Les dernières frappes imputées à Israël en Syrie ont eu lieu le 30 décembre et visé une position militaire près de Damas, tuant un soldat syrien et faisant plusieurs blessés, selon Sana et l’OSDH.