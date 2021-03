Relations internationales : Face à la Chine, la tournée asiatique des Etats-Unis

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken et celui de la Défense Lloyd Austin doivent arriver lundi à Tokyo, étape inaugurale de leur premier déplacement à l’étranger.

Refonder les relations avec le monde

Le but est de «revitaliser nos liens avec nos amis et partenaires», ont souligné de concert Antony Blinken et Lloyd Austin dans une tribune publiée lundi dans le Washington Post. «Notre force combinée nous rend plus forts quand nous devons repousser l’agression et les menaces de la Chine», ont-ils ajouté.