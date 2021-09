Énergie : Face à la crise du gaz, Londres a dû relancer le charbon

Confronté à la flambée des prix du gaz, le Royaume-Uni a dû faire tourner ses centrales à charbon ces dernières semaines pour assurer l’approvisionnement du pays en électricité.

«Ces dernières semaines, un certain nombre de centrales au charbon ont dû fonctionner», a indiqué l’énergéticien britannique Drax à l’AFP. Les centrales au charbon, particulièrement polluantes, «ont joué un rôle essentiel en maintenant les lumières allumées alors que le système énergétique est soumis à une pression considérable», a ajouté Drax, qui exploite la plus grosse centrale à charbon du pays, située dans le Yorkshire. Il avait prévu à l’origine d’arrêter ce combustible dès 2021 et de le remplacer par de la biomasse.