Suisse : Face à la crise du logement, chaque parti a sa solution

Construire plus, viser l’utilité publique, détruire d’anciens bâtiments, chaque parti donne son avis (image d’illustration).

Dans les mesures à court terme: interdire Airbnb, ce qui libérerait d’un coup 20’000 logements, et bannir les appartements d’affaires des zones résidentielles.

Miser sur l’utilité publique

Les Verts proposent deux solutions. D’une part, la construction de logements d’utilité publique et, d’autre part, la promotion économique. La part de logements à loyer modéré ne représente aujourd’hui que 5% du marché, elle doit être massivement augmentée, disent-ils. «Nous devons aussi cesser d’attirer toujours plus d’entreprises en Suisse. Des entreprises comme Google, qui attirent de nombreux expatriés, sont bonnes pour la Suisse d’un point de vue fiscal, mais pas du tout du point de vue du marché du logement», dit le conseiller national Bastien Girod (Verts/ZH).

Construire plus

«Le problème fondamental est qu’il faut construire plus de logements», déclare pour sa part le conseiller national Niccolò Paganini (Le Centre/SG). Il déplore que, dans les villes, le processus d’autorisation prenne trop de temps, qu’il y ait des oppositions et des obstacles et que trop de gens aient leur mot à dire. «Les autorités chargées de délivrer les autorisations sont trop hésitantes. C’est l’une des raisons de la pénurie de logements dans les villes.»