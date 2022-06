Tensions sur le marché de l’énergie : Face à la crise, la France envisage de redémarrer une centrale à charbon

«Nous nous gardons la possibilité de pouvoir faire fonctionner la centrale de Saint-Avold si nous en avons besoin l’hiver prochain», ont confirmé les autorités françaises dimanche.

Une centrale à charbon de l’est de la France, fermée le 31 mars, pourrait redémarrer cet hiver «compte tenu de la situation ukrainienne» et des tensions sur le marché de l’énergie , a confirmé dimanche le Ministère français de la transition énergétique.

«Aucun charbon russe ne serait utilisé»

«Nous nous gardons la possibilité de pouvoir faire fonctionner la centrale de Saint-Avold quelques heures de plus si nous en avons besoin l’hiver prochain», a déclaré le ministère, confirmant une information de la station de radio RTL.

«Nous resterions, dans tous les cas, en dessous de 1% d’électricité produite par le charbon, assure le ministère, et aucun charbon russe ne serait utilisé.» Il n’y a qu’une seule autre centrale à charbon, à Cordemais (ouest), encore ouverte en France, où plus de 67% de l’électricité produite est d’origine nucléaire, la part des combustibles fossiles étant, en 2020 de 7,5%, dont 0,3% de charbon et 6,9% de gaz.