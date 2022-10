Genève : Face à la déprime des étudiants, l’Uni se mobilise

Marqués par la crise du Covid, les étudiants de l’Université de Genève (UNIGE) peinent à retrouver le sourire. Pour leur remonter le moral, l’alma mater vient de lancer une campagne de soutien, relate la RTS. Selon une étude, anxiété et déprime sont monnaie courante au sein du corps estudiantin. Aussi, l’UNIGE prévoit de mettre à disposition des élèves un site répertoriant l’ensemble des dispositifs d’aide existant à Genève, en France voisine et dans le canton de Vaud. Soutiens financiers et psychologiques, activités sportives et culturelles: une large palette de ressources leur est proposée. La plateforme sera notamment accessible via des QR Code qui seront affichés dans l’enceinte de l’université.