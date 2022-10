Carburants : Face à la grève, TotalEnergies lâche du lest sur les salaires

Le groupe pétrolier français TotalEnergies a lâché du lest sur les salaires. Il a annoncé être «disposé à envisager un budget pour les augmentations salariales 2023 sur la base de l’inflation 2022», mais conditionne toujours dans un communiqué l’ouverture des négociations à la levée des blocages. En outre, il prévoit de distribuer en décembre «à l’ensemble de (ses) salariés dans le monde» un bonus exceptionnel équivalent à un mois de salaire, «sous réserve d’accords salariaux». En plus de cette prime, TotalEnergies a proposé pour la France «une enveloppe d’augmentation salariale sur la base de l’inflation 2022, soit 6%», a ajouté la communication du groupe à l’AFP.

«Mépriser»

La CGT demandait 10% d’augmentation salariale, pour compenser l’inflation annuelle prévue entre 6 et 7%, et faire profiter les salariés des énormes bénéfices engrangés par le groupe pétrolier. Chez TotalEnergies, la grève avait été reconduite jeudi matin «à une très large majorité» dans cinq sites impliqués dans le mouvement, a indiqué à l’AFP le coordinateur CGT pour le groupe, Eric Sellini. «On ne négocie pas dans les médias», a réagi par ailleurs ce dernier à la nouvelle proposition du groupe. «La direction continue de mépriser les organisations et les grévistes», a-t-il ajouté auprès de l’AFP, affirmant que «ça ne va pas améliorer le climat ambiant».