Violences : Face à la guerre des gangs, la Suède durcit le ton

Fusillades, règlements de comptes, balles perdues: la Suède connaît une augmentation des violences par armes à feu. Stockholm prépare des peines plus sévères pour les jeunes.

Perpétuité envisageable

En cas de crimes graves (meurtres, homicides involontaires, viols, vols aggravés, crimes par armes à feu … ), le gouvernement social-démocrate compte supprimer les réductions de peine prévues lorsque les auteurs ont entre 18 et 20 ans, et la réclusion à perpétuité pourra également être prononcée, a annoncé le ministre de la Justice, Morgan Johansson.

De manière systématique

Près de 50 morts en un an

En moins d’une décennie, la Suède - un peu plus de dix millions d’habitants - est devenue un des pays d’Europe avec le plus fort taux de morts par balle, doublant des pays d’Europe de l’Est ou l’Italie, selon un rapport du Conseil suédois pour la prévention des crimes, publié en mai.

En 2020, plus de 360 incidents impliquant des armes à feu ont été recensés en Suède, avec 47 morts et 117 blessés. Un niveau record, selon la police, et qui a plus que doublé en une décennie.