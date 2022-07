Variole du singe : Face à la hausse des cas, l’UE s’assure 54’000 vaccins de plus

L’Europe, région la plus touchée

L’Europe est la région du monde la plus touchée par la variole du singe. Selon les chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) au 14 juillet, 7.128 cas confirmés ont été répertoriés dans l’UE, principalement en Espagne (2’477), Allemagne (1’790) et France (912).

«Nous avons réagi promptement et assuré une réponse rapide par le biais de la nouvelle Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA), et déjà livré environ 25’000 doses à six Etats membres», a rappelé la commissaire européenne. L’Espagne a reçu 5’300 doses de vaccin, tout comme l’Allemagne et l’Italie, la Belgique 3’040, la Suède 2’700, tout comme le Portugal, et l’Irlande 1’400. La Commission précise que les livraisons vont se poursuivre dans les mois à venir dans les États membres de l’UE, en Norvège et en Islande.