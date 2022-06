Etats-Unis: Face à la hausse du carburant, Joe Biden s’adresse à l’industrie pétrolière

États-Unis : Face à la hausse du carburant, Joe Biden s’adresse à l’industrie pétrolière

Aux États-Unis, sept grands groupes pétroliers ont reçu une lettre de la Maison-Blanche. Elle leur demande de réduire leurs marges de profit en soutien aux familles, touchées par la crise.

Le prix moyen du gallon (3,78 litres) atteint cinq dollars aux États-Unis, contre trois il y a un an, et cette flambée se répercute dans l’économie nationale, entraînant la chute du président américain dans les sondages, avec moins de 40% d’opinions favorables. «Les marges de profit des raffineries, bien au-dessus de la normale, qui sont répercutées directement sur les familles américaines ne sont pas acceptables», écrit Joe Biden dans sa missive aux dirigeants de Shell, Marathon Petroleum Corp, Valero Energy Corp, ExxonMobil, Phillips 66, Chevron et BP.

«Que chaque région soit correctement approvisionnée»

L’économie est actuellement «en temps de guerre», affirme-t-il, en référence à la crise mondiale après l’invasion russe de l’Ukraine et les sanctions contre le secteur énergétique de Moscou. «Mon Administration est prête à utiliser tous les outils raisonnables et appropriés du gouvernement fédéral et des autorités d’urgence, pour augmenter les capacités de raffinage et de production à court terme, et s’assurer que chaque région du pays soit correctement approvisionnée», a assuré le président, sans détailler ces mesures.