États-Unis : Face à «la menace», Joe Biden présente son équipe climat

Joe Biden a assuré que la lutte contre le réchauffement climatique sera un pilier de son action pour reconstruire l’économie américaine.

Fermer les puits de pétrole abandonnés

Selon Joe Biden, son gouvernement va s’efforcer de moderniser les infrastructures de l’eau, des transports et de l’énergie, afin qu’elles soient mieux équipées pour résister aux conditions climatiques extrêmes, et va créer de nombreux emplois dans le cadre de ce processus.

Joe Biden a aussi indiqué vouloir construire 500’000 stations de recharge pour les véhicules électriques et 1,5 million d’habitations et logements sociaux économes en énergie. Il a également annoncé la création «immédiate» de 250’000 emplois pour fermer des millions de puits de pétrole et de gaz abandonnés, considérés comme des risques pour la santé et la sécurité.