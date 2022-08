Espace : Face à la menace potentielle d’un astéroïde, la défense s’organise

À quels risques la défense planétaire doit-elle permettre de faire face?

«La défense planétaire vise à savoir ce qui doit être fait en cas de menace d’un astéroïde ou d’une comète. Si on découvre un objet qui fait plus de 50 mètres de diamètre et qui a plus de 1% de chance d’impacter la terre, on active le groupe consultatif SMPAG (ndlr Space mission planning advisory group), approuvé par le comité scientifique du conseil des affaires spatiales des Nations Unies et composé des agences spatiales de différents pays. Si l’astéroïde fait plus de 300 mètres, on parle d’impact continental, et s’il fait plus d’un kilomètre, 25% des espèces vivantes seraient éradiquées. S’il fait 50 mètres, on a donc un risque national de manière large», répond la scientifique française Alissa Haddaji.