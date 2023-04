Guerre en Ukraine: Face à la mobilisation facilitée, de jeunes Russes effrayés

Au pas de course et sans débat, la Russie a adopté mercredi une loi facilitant la mobilisation dans l’armée et punissant les réfractaires, un texte qui inquiète grandement ceux qui ne veulent pas combattre en Ukraine. En seulement deux jours, les deux chambres du Parlement russe ont adopté cette loi qui autorise l’envoi des ordres de mobilisation par voie électronique et non plus seulement en main propres comme auparavant, un système qui rendra beaucoup plus difficile pour les Russes d’y échapper.