Un concert en privé donné à la salle d’exposition Quartier libre des SIG. OSR / Jay Louvion

Solo pour spectateur seul et distanciation sociale: c’est la parade trouvée par l’Orchestre de la Suisse Romande (OSR) aux salles closes par la pandémie. Jamais musique de chambre n’aura porté aussi bien son nom. L’expérience offerte de la sorte aux amoureux de la musique, privés de concerts par les mesures de confinement, est on ne peut plus intime. Les concerts sont donnés un peu partout dans Genève, magasins de fleurs, boutiques ou anciens bâtiments industriels.

De la performance de dix minutes, le spectateur ne connaît que la date, l’heure et le lieu. L’œuvre et l’interprète restent un mystère jusqu’à l’heure H. C’est comme cela que Filipe s’est retrouvé dans une galerie sur une île du Rhône, à écouter Verena Schweizer interpréter une sonate de Jean-Sébastien Bach sur son violon alto. «C’est presque un peu intimidant d’être face au musicien, non seulement on l’écoute mais on voit de tout près ce qu’il fait et donc c’est une expérience qui est super agréable à vivre», raconte Filipe.

«Un moment très intime»

Si l’expérience pour le spectateur est inédite, la musicienne – membre de l’orchestre depuis 1998 – a elle aussi dû adapter sa façon de se préparer. «C’est un moment extraordinaire pour nous parce qu’on partage un moment très intime avec une personne qu’on ne connaît même pas et c’est très intense, oui très spécial, confie t-elle. Il y a des gens qui sont très émus, presque tous, et ça c’est gratifiant pour nous aussi parce que ce sont des réactions qu’on n’a pas normalement, le public, d’habitude, c’est anonyme».

Silences et dialogues

Composé de 112 musiciens permanents, l’OSR est parti aux quatre coins du monde au fil de ses tournées: Berlin, Londres, Paris, Vienne et au-delà à Moscou ou encore Tokyo, Pékin, Bombay, New York, San Francisco et Buenos Aires. Maintenant, ses artistes rompus à la performance de groupe et au nomadisme invitent le spectateur à un voyage musical en solitaire. «On a vraiment tous types de retours. Il y a des personnes qui quittent le concert sans dire un mot, sont pleines d’émotion, d’autres qui au contraire ont envie de partager ce moment avec les solistes et prennent quelques minutes pour discuter avec eux de ce qu’ils viennent d’entendre, de la vie actuelle des musiciens et de la difficulté» de la période, explique Steve Roger, directeur général de l’orchestre. Quant au public, «on a aussi bien des abonnés qui se sont précipités sur internet pour être sûrs de pouvoir y assister, que des gens qui n’ont pas l’habitude de venir au concert», ajoute-t-il.

Expérience gratuite