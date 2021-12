Allemagne : Face à la poussée du Covid-19, des experts réclament des mesures

Pour combattre la flambée de Covid-19 en Allemagne, des scientifiques conseillent au gouvernement de davantage serrer la vis, mais sans parler de confinement.

Le groupe d’experts conseillant le gouvernement allemand a tiré la sonnette d’alarme, dimanche, face à la progression du variant Omicron et plaidé pour des réductions supplémentaires des contacts au sein de la population «dans les plus brefs délais».

«Propagation explosive»

Les 19 experts ne détaillent pas les mesures nécessaires et n’évoquent pas de confinement. Ils se prononcent pour de «fortes réductions des contacts» au sein de la population, une mesure à prendre «dans les plus brefs délais», dans «les jours à venir». Omicron fait entrer la pandémie dans «une nouvelle dimension», expliquent-ils, car il «infecte beaucoup plus de personnes en très peu de temps et touche davantage les personnes guéries et vaccinées».