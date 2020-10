France : Face à la recrudescence du Covid, quatre options

Les scientifiques ont émis quatre axes pour endiguer l’épidémie dans un avis publié jeudi soir mais daté du 22 septembre dernier.

Il faut limiter le nombre de gens qu’on côtoie, notamment la famille et les amis, pour éviter que l’épidémie de Covid-19 devienne hors de contrôle et ne nécessite des mesures plus drastiques, recommande le Conseil scientifique.

Alors que l’épidémie repart à la hausse, avec la menace d’une saturation du système hospitalier, le Conseil scientifique définit quatre options pour agir, de la plus minimaliste (aucune mesure supplémentaire) à la plus radicale (couvre-feu voire confinement, au moins territorial).

Selon ses recommandations, «les personnes sont fortement invitées à limiter volontairement le nombre de leurs contacts sociaux au cours d’une période donnée, notamment lors de réunions familiales et amicales, qui sont identifiées comme des moments de contamination car la distance physique et le port du masque y sont moins respectés».

Horaires d’ouverture limités

Entre la rédaction de l’avis et sa publication, certaines de ces mesures ont déjà été prises par le gouvernement pour les régions les plus touchées.

«Tout retard se traduirait par la nécessité, pour produire les mêmes effets, de mesures ultérieures plus fortes et de plus longue durée que celles qui auraient été prises plus tôt», souligne-t-il.