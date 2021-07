Hausse des prix des locations de voitures cet été

Vacances d’été : Face à la ruée, hausse des prix des locations de voitures

Aucune disponibilité dans certaines agences ou augmentation des tarifs: louer une voiture risque d’être compliqué cet été après des mois de pause liée à la pandémie.

De nombreux loueurs ont réduit leur flotte de véhicules d’environ un tiers en raison de la pandémie. REUTERS

La saison des vacances d'été est généralement très tendue pour les loueurs de véhicules. Mais celle à venir devrait l'être encore plus. En témoigne le prix moyen pour une semaine de location en France estimé à environ 400 francs entre juin et août, contre 304 francs en 2019, le dernier été pré-pandémie, selon le comparateur en ligne Carigami. La semaine se monte à 447 francs en Italie, contre 274 francs en 2019, et en Espagne à 289 francs contre 203 il y a deux ans.

Selon le comparateur Liligo, les prix à la journée ont presque doublé en Corse, et presque triplé à Palma de Majorque. Les requêtes sur la plateforme ont quasiment atteint les niveaux de l’été 2019.

Cette tension dans les agences s’explique d’abord par la prudence des loueurs face à une pandémie imprévisible, qui les paralyse depuis mars 2020.

«Tout le monde a largement réduit ses flottes, explique Europcar. Jusqu’à mi-avril, il y avait un positionnement très négatif sur l’été», souligne la société, qui scrute les chiffres de la vaccination dans chaque pays d’Europe, augures de la reprise du tourisme. «On a pris des précautions pour ne pas accélérer outre mesure. Tout le monde a entre -30 et -35% de véhicules par rapport à 2019.»

Réserver à l’avance

Le loueur américain Enterprise Rent a Car explique aussi que l’on risque de manquer de voitures à cause de la pénurie de semiconducteurs, qui freine la production automobile à travers le monde. «Nous travaillons avec nos partenaires pour sécuriser notre approvisionnement en véhicules supplémentaires», a indiqué un porte-parole. «Nous nous appuyons aussi sur notre large réseau d’agences de proximité et dans les aéroports pour transférer les véhicules dans les régions qui enregistrent la plus forte demande.»

«On a commencé à prévenir les gens: si vous voulez venir en Italie, qui s’ouvre finalement, réservez à l’avance, organisez-vous», lance le président des loueurs italiens Massimiliano Archiapatti. «Nous nous sommes organisés pour faire face à la demande locale. Mais nous avons deux grandes îles qui sont de grandes destinations pour les touristes internationaux», souligne la faîtière Aniasa. «Y déplacer des flottes n’est pas simple, notamment pour la Sardaigne qui est à une demi-journée de navigation». «Avec la loi de l’offre et de la demande, ça risque d’avoir une conséquence sur les prix», concède M. Archiapatti.

Des camionnettes, faute de voitures

Cette hausse des réservations se répercute aussi sur la location entre particuliers. GetAround (ex-Drivy) a observé «une très forte augmentation des recherches et des locations» sur les marchés européens. Depuis mai, plus de 90% des voitures disponibles ont été louées durant les longs weekends, souligne un porte-parole, et beaucoup de voitures ont déjà été louées pour l’été. Aux Etats-Unis, où les prix des locations ont explosé dès le printemps, les touristes en visite à Hawaii se sont rués sur les camionnettes, faute de voitures abordables.

Il reste encore «pas mal de véhicules disponibles» dans les agences françaises, tempère une faîtière tricolore. «Les clients ont tendance à réserver à la dernière minute, qui plus est dans un contexte encore un peu incertain, ce qui fait qu’on n’a pas encore une visibilité complète», souligne-t-elle. «La reprise se fait progressivement mais on n’est pas encore revenus au niveau pré-crise, avec encore de nombreuses frontières fermées.»