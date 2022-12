Coupe du monde: Suisse-Serbie, Dragan Stojkovic parle fromage

Le «cas Dusan Vlahovic»? On a simplement appris «qu’il se sent bien. Mieux qu’à son arrivée à Doha. Il est une alternative pour nous. Mais ce ne serait pas professionnel de ma part de vous révéler s’il sera sur le terrain face à la Suisse. On peut jouer à un, deux ou trois attaquants. Vous saurez quelle option j’ai retenue demain», a encore dit Dragan Stojkovic.



Ce match sera celui que toutes les prévisions annonçaient comme la finale du groupe. «C’est ça. Tout ce que nous avons prédit jusqu’ici est arrivé. J’entends que certains supporters sont déçus de notre unique point pris jusqu’ici (3-3 contre le Cameroun). Mais un point, dans une grande compétition, c’est capital. On est encore en course pour les huitièmes de finale. Comme prévu. On savait que ce match serait de grande importance. On va faire tout ce qui est en notre possible pour obtenir cette victoire. Nos joueurs sont prêts à déployer toutes leurs compétences.»