ONG : Face à la violence des gangs, MSF se retire d’un quartier pauvre d’Haïti

Médecins sans frontières s’est définitivement retirée du quartier de Martissant à Port-au-Prince, en Haïti, après 15 ans de présence dans la zone.

Le retrait de MSF succède à celui des policiers qui avaient déjà abandonné le commissariat du quartier face à la violence des gangs, tandis que plusieurs milliers d’habitants ont dû fuir leurs habitations et que banques et entreprises ont été pillées par les groupes armés. Médecins sans frontières avait dans un premier temps suspendu ses activités à Martissant il y a un mois, après avoir été la cible d’une attaque des gangs. «Incapable d’avoir une garantie de sécurité pour son «staff» et ses patients, et voulant attirer l’attention sur la situation insoutenable à Martissant, MSF se voit donc obligée de mettre les clés sous la porte après 15 ans de présence dans la zone», affirme l’ONG dans un communiqué.