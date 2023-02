France: Face au manque de pluie, des restrictions d’eau se profilent

Mauvaise élève

L’heure est donc aux économies d’eau, un thème sur lequel la France fait figure de mauvaise élève. «On a eu une culture de l’abondance», a encore déclaré le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, avec «moins de 1% de nos eaux usées retraitées», alors qu’elles «sont réutilisées dix fois plus en Italie, 20 fois plus en Espagne» et près de 85 fois plus en Israël. Côté distribution, «20% de notre eau potable part dans des fuites et on n’a pas de plan» pour y remédier, «avec des territoires qui ont parfois jusqu’à 70% de fuite», dont beaucoup sont ceux ayant manqué d’eau potable à l’été 2022, a-t-il ajouté.