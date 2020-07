Israël

Face à «l’échec» contre le virus, une responsable claque la porte

Alors que le nombre de cas a repris l’ascenseur et que des restrictions ont été rétablies, les autorités se tirent dans les pattes.

Forte augmentation des cas, retour de mesures de restriction: Israël connaît en ce moment une mauvaise passe dans la lutte contre la pandémie après une première phase où les transmissions avaient semblé ralentir. Mardi, la fermeture des bars et salles de sport a été rétablie, tout comme la limitation du nombre de personnes dans les lieux publics. En plus, les montants des amendes pour les personnes ne portant pas de masques en public ont augmenté.

Bisbille au sommet

Déconfinement trop rapide

«Malgré mes mises en garde répétées, nous constatons avec frustration que les possibilités pour faire face à la pandémie sont de plus en plus réduites», selon elle. «En considérant tous ces éléments, je suis arrivée à la conclusion que mes opinions professionnelles ne sont plus prises en compte et que je ne pouvais pas rester en poste et aider à lutter contre la propagation du virus.»