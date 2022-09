Football: Face à l’Espagne, Vargas plutôt que Seferovic

Dans l’équipe de Suisse de Murat Yakin, il y a des indispensables et ceux qui doivent les accompagner. Sur le front offensif, Xherdan Shaqiri et Breel Embolo sont inamovibles, ou presque. Le troisième poste d’attaque, en revanche, était soumis à réflexion. Et c’est finalement Ruben Vargas qui a pris le dessus sur Haris Seferovic, dans le onze qui affrontera l’Espagne ce samedi dès 20h45 en Ligue des nations.