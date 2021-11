suisse – Face à l’essor du crime en ligne, la police s’organise

Rolle, Montreux, des EMS: les hackings se sont multipliés ces derniers mois. «La cybercriminalité se professionnalise», constate le capitaine genevois Patrick Ghion, chef du Centre régional de compétences cyber pour la Suisse occidentale. Le policier illustre: «Récemment, une entité piratée a payé la rançon pour récupérer ses données. Le code de déverrouillage fourni ne marchait pas, mais les cybercriminels avaient prévu une hotline. Un coup de fil a été passé. Un autre code, fonctionnel, a immédiatement été envoyé. Bref, les auteurs disposaient d’un vrai service après-vente. Nous n’avons plus affaire à des geeks au fond d’une cave. Les réseaux sont organisés et coordonnés. La réponse doit l’être également.»

Trois priorités nationales

Elle est donc nationale et intercantonale, le domaine, plus que tout autre, s’affranchissant des frontières. Les polices mutualisent leurs ressources, notamment au sein du NEDIK, le réseau national de soutien aux enquêtes cyber. Patrick Ghion en est le sous-directeur. «Nous avons trois priorités: la lutte contre les ransomwares (rançongiciels), dont la coordination nationale se trouve à Genève; celle contre la pédocriminalité sur internet, pilotée par le canton de Berne, et le projet PICSEL, plateforme sur les délits sériels en ligne.»

Recouper les informations

Ce dernier outil existe depuis début 2020. «Vous êtes victime d’un escroc sur internet, et vous avez son mail. Vous allez déposer une plainte et fournissez cette adresse au policier. Une autre personne est victime du même escroc, avec le même mail, mais rencontre un autre policier. Les deux agents transmettent l’affaire à deux procureurs différents. Et aucun recoupement n’est jamais fait. Cela faisait des années que nous n’avions pas de solution. Avec PICSEL, l’adresse mail est entrée dans la plateforme. En vingt-quatre heures les enquêteurs savent si elle apparaît dans d’autres affaires. Et là où vous aviez une plainte à 300 francs, vous en avez 100, qui forment une seule affaire à plusieurs dizaines ou centaines de milliers de francs.»