Face à l’expansion d’un palmier, une solution: la tronçonneuse

Il y a un peu plus d’une semaine, l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) annonçait que « l’expansion du palmier chanvre dans les forêts tessinoises proches des habitations [était] telle qu’on se croirait presque sous les tropiques». Cette propagation est problématique aux yeux des experts car elle comporte des dangers (voir encadré). L’institut a désormais trouvé une méthode jugée efficace en termes de temps et de coûts pour les éliminer, rapporte ce mercredi l’« Aargauer Zeitung » (article en allemand).

«L’abattage et l’éradication des palmiers sont aussi un problème émotionnel», explique Boris Pezzatti, chercheur en palmiers au WSL, au journal alémanique. Car depuis des années, les palmiers sont un symbole de soleil et du Sud. Et si des individus ne sont pas prêts à se débarrasser de leurs palmiers, il leur est demandé d’au moins éliminer les graines et les fruits pendant la floraison afin de stopper la propagation de la plante. Il faut ensuite jeter le tout à la poubelle et non dans le compost.