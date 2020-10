«La semaine dernière, nous n’avions appris qu’après le match les injures subies par notre joueur. Et nous l’avons regretté car nous aurions aimé agir tout de suite, a expliqué l’ancien meneur de jeu de la sélection américaine. Or avant d’affronter Phoenix, nous avions prévu une action à la 71e – pile la minute de l’incident contre le Galaxy – avec une banderole: «je vais parler, je vais agir». Parce qu’il faut envoyé un message.» Or ironie du sort qui s’acharne (sauf si l’insulte était préméditée), le Loyal n’a même pas eu le temps de manifester qu’il était à nouveau victime d’un outrage. Avec pour cible, son milieu de terrain homosexuel Collin Martin, visiblement traité de «Battie Boy» par un adversaire (Junior Flemmings, lequel nie les faits).

«Ce furent 20 minutes très compliquées à vivre parce que nous étions en train de botter le cul de Phoenix et mes gars avaient envie de continuer, a poursuivi Landon Donovan. Mais si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, il faut parler. Il faut agir. Donc on a décidé que si, après la mi-temps, le joueur adverse n’était pas sorti du terrain, soit par l’arbitre soit par son coach, on arrêterait. L’arbitre a dit qu’il n’avait pas compris l’insulte. Le coach adverse m’a dit qu’il ne le remplacerait pas. Alors nos gars se sont mis d’accord: «OK, on perd nos chances de joueur les play-off mais il y a plus important. On quitte le terrain.» Et je dois dire que je suis très fier d’appartenir à cette organisation.»