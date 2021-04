Disparition d’Estelle Mouzin : «Face à l’horreur, je tiens, c’est tout»

Le père d’Estelle Mouzin reste prudent face aux nouvelles fouilles pour retrouver le corps de sa fille disparue en 2003 tout en se félicitant des «vraies avancées» dans l’enquête.

«Enquête structurée»

«Ce qu’ils disent est à prendre avec la plus grande circonspection. C’est à la juge d’instruction d’évaluer ça, et d’engager ensuite les moyens nécessaires, qui sont à chaque fois très importants», ajoute-t-il. «On est très contents de son travail depuis qu’elle (Sabine Kheris, ndlr) a pris en charge le dossier en septembre 2019 . Pour la première fois, l’enquête est structurée, et on note de vraies avancées», poursuit-il.