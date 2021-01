Norvège : Face à l’île meurtrie d’Utøya, le mémorial de la colère

Le mémorial en cours de construction se dressera sur la berge face à l’île norvégienne où 69 personnes ont péri le 22 juillet 2011. Les riverains craignent de subir un traumatisme constant.

Il a secouru des jeunes terrifiés qui s’étaient jetés à l’eau pour échapper aux balles d’un tueur fanatisé. Dix ans plus tard, Terje Lien fulmine. Les remerciements? Une médaille... et «un cimetière» sous ses fenêtres. Craignant de devenir les otages d’un traumatisme constant, le septuagénaire et une poignée de voisins se battent contre l’emplacement choisi en Norvège pour ériger un mémorial national en l’honneur des 77 victimes tuées il y a près de dix ans par Anders Behring Breivik.

Troubles psychologiques

Ces actes de bravoure, imités par plusieurs voisins, lui ont valu une médaille et une poignée de main du roi Harald, mais il est amer. «Nous essayons d’aller de l’avant», dit-il. «Mais chaque fois que l’on regardera dans cette direction, on sera rattrapés par ces souvenirs», dit-il, le doigt pointé vers Utøyakaia où s’agitent les engins de chantier.

«Hiérarchie du deuil»

Au grand dam d’Anne-Gry Ruud, une autre riveraine qui se souvient elle aussi des tirs, des bruits d’hélicoptères et de ces «corps d’enfants morts gisant sur Utøya comme si on avait vidé un sachet de bonbons multicolores sur l’île». «Il faudrait donc que je vive chaque jour de ma vie avec un mémorial lié à des attaques terroristes, et ce que cela implique en termes de touristes, de visiteurs et d’ambiance de deuil?».