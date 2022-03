Boudry (NE) – Face à l’importante demande, le Centre fédéral de Perreux pare au plus pressé

L’entrée du bâtiment des Cèdres au Centre fédéral de Perreux à Boudry (NE) où les réfugiés en provenance d’Ukraine s’annoncent en vue de leur enregistrement. DR

L’afflux de migrants venus d’Ukraine rend les choses compliquées à Boudry (NE). Sur le site de Perreux, les employés de la Confédération et de Caritas se démènent pour essayer de trouver des solutions pour tout le monde.

«Lundi, il y avait 350 personnes qui sont venues ici. Sur ces 350 personnes, environ les deux tiers ont eu une décision ici et le dernier tiers l’a reçue aujourd’hui (ndlr: mardi) ou la recevra mercredi», explique Pierre-Alain Ruffieux, responsable de l’asile pour la Suisse romande. Mardi matin, ils étaient 250 à avoir défilé devant la porte d’entrée pour s’identifier et recevoir un rendez-vous pour finaliser leur accueil. «Normalement, on ouvre à 8 heures. Mais lundi et ce matin (ndlr: mardi), j’étais présent à 6 heures, il y avait déjà une personne de Payerne et des Genevois qui étaient là aujourd’hui».

«Il y a six centres fédéraux. L’idée c’est d’arriver à enregistrer 200 demandes par jour, ça fait 1200 pour toute la Suisse et cela 7 jours sur 7. Les gens viennent s’annoncer ici. On leur donne une petite fiche avec le jour et l’heure du rendez-vous», détaille Pierre-Alain Ruffieux. Attribués selon l’ordre d’arrivée à l’exception d’aménagements prévus pour les personnes en situation de handicap, les rendez-vous étaient agendés à vendredi, mardi au milieu de l’après-midi. Selon le chef du site, la procédure d’enregistrement dure en moyenne deux heures. «Il y a des gens qui ont besoin de parler, d’être rassurés. Qu’on réponde à leurs questions concernant le regroupement familial, l’accès aux crèches ou aux écoles pour leurs enfants, ou encore l’accès aux soins».

La scène d’une femme en sanglots, à la recherche de son mari précédemment acheminé à Chevrilles (FR) est là pour témoigner tant de la détresse des uns, que de l’empathie des autres, Pierre-Alain Ruffieux n’hésitant pas à réconforter la dame et à faire rapatrier son mari sur terres neuchâteloises dans la foulée. «On est là pour témoigner d’humanité» avait prévenu, quelques heures plus tôt, le fonctionnaire.

Tatiana, une Ukrainienne de Genève, s’est plue à saluer le travail effectué à Perreux: «J’accompagne mes parents. Mon père est handicapé. On est passés devant divers bureaux, il y a bien sûr de l’attente mais c’est normal. Et il faut dire que tout le monde ici est très accueillant et bienveillant. De l’agent de sécurité aux gens qui nous enregistrent.» Oksana, une Ukrainienne mariée à un Fribourgeois corrobore ses propos: «on est bien accueillis et bien encadrés. Je suis venue ici pour faire enregistrer ma maman, ma grand-maman, ma soeur et ses deux fils. Forcément, le nombre de gens est important et il y a de l’attente, mais c’est raisonnable. Ce qui était compliqué, c’était d’obtenir les infos pour l’enregistrement. La commune m’a envoyée vers le canton de Fribourg et le Canton m’a renvoyée ici.»

Alors qu’une partie des réfugiés ukrainiens arrivés en Suisse sont venus rejoindre des proches ou de la famille, les personnes qui ne disposent pas d’un hébergement privé en Suisse sont logées sur place ou redirigées, par cars, vers d’autres centres d’accueil comme Chevrilles (FR), Bure (JU) ou Vallorbe (VD). La caserne de Bière (VD) devrait également bientôt être mise à disposition du SEM.