Consommation: Face à l’inflation, certains boudent les produits bios et durables

Une enquête représentative de la société de conseil Alix Partners, réalisée en février auprès de 1000 personnes résidant en Suisse le révèle, 68% des sondés ont déclaré être préoccupés par la hausse des prix. Cela se répercute sur les achats prévus car 42% ont déclaré vouloir acheter davantage d’articles à bas prix cette année. Et 41% veulent acheter moins d’articles bios et durables. Du coup, les articles de marque figurent moins souvent sur la liste des commissions pour 56% des personnes interrogées, et 59% veulent même renoncer plus souvent aux produits haut de gamme, rapporte la «SonntagsZeitung».

Outre l’alimentation, d’autres secteurs sont dans le viseur des consommateurs. Ainsi 52% des sondés veulent acheter moins d’articles de sport et de loisirs; 55% ont l’intention de se passer plus souvent d’articles de mode et d’électronique, et même 59% remettent à plus tard l’achat de meubles. Manifestement, beaucoup veulent se limiter au strict nécessaire en matière de consommation.