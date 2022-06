Zone euro : Face à l’inflation, la BCE passe à l’action et va relever ses taux

La Banque centrale européenne a annoncé, jeudi, la fin de ses rachats d’actifs et une hausse de ses taux d’intérêt, en réaction à l’augmentation des prix.

La Banque centrale européenne (BCE) a décidé jeudi, de stopper ses mesures de soutien monétaire en mettant fin à des années de rachats d’actifs et annoncé qu’elle relèvera en juillet, ses taux directeurs pour lutter contre l’inflation, une première depuis plus de dix ans. Annoncées à l’issue d’une réunion du conseil des gouverneurs, ces décisions, largement attendues, marquent un tournant historique après des années de politique d’argent pas cher et abondant.