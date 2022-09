Etats-Unis: Face à l’inflation, la Fed contre-attaque avec une nouvelle hausse des taux

États-Unis : Face à l’inflation, la Fed contre-attaque avec une nouvelle hausse des taux

La Banque centrale américaine tente de juguler une inflation provoquée par les perturbations liées au Covid-19 et exacerbée par la hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation avec la guerre en Ukraine.

Déterminée à lutter contre une inflation toujours vive, la Banque centrale américaine (Fed) a annoncé, mercredi, une nouvelle forte hausse de ses taux, de trois quarts de point de pourcentage, et a prévenu qu’elle anticipe désormais une croissance quasi nulle en 2022. Le principal taux directeur de la Fed s’établit désormais dans une fourchette de 3 à 3,25%, a annoncé la puissante institution.

C’est la troisième fois d’affilée que la Fed procède à une hausse de cette ampleur, après un premier relèvement plus habituel d’un quart de point en mars et une hausse d’un demi-point en mai. Et elle anticipe que des hausses supplémentaires seront nécessaires en 2022, jusqu’à faire monter le taux directeur d’encore un point de pourcentage.