Guerre en Ukraine : Face à l’invasion, le président ukrainien se mue en chef de la résistance

Ancien acteur devenu chef d’État en 2019, Volodymyr Zelensky était jusqu’ici vu comme un béotien de la politique. Mais depuis l’attaque russe, il a fait taire les critiques grâce à sa détermination.

AFP PHOTO/Facebook account of Volodymyr Zelensky

L’ancien comique devenu chef d’État en 2019, âgé de 44 ans, a fait taire les critiques par sa capacité à incarner la détermination de son peuple face à la supériorité militaire écrasante de Moscou. «Pas de panique, nous sommes prêts pour tout, nous allons vaincre», lance-t-il à ses concitoyens jeudi matin dans un message vidéo sur Facebook, quelques heures après les premières frappes russes et la déclaration de guerre de Poutine.

AFP PHOTO/Facebook account of Volodymyr Zelensky

Il a mouché Joe Biden

Chaque jour, celui qui s’était fait connaître pour des rôles dans des émissions télévisées humoristiques s’affiche, pour appeler à tenir la capitale, balayer les rumeurs de reddition ou de fuite, ou encore saluer dimanche la formation d’une «coalition internationale» pour soutenir l’Ukraine par l’envoi «d’armes, de médicaments de nourriture, de carburant et d’argent».

De président de fiction à héros du peuple

Et ce, d’autant plus que face aux autres chefs d’État, Volodymyr Zelensky a d’abord paru emprunté. Ses promesses de régler le conflit dans l’est du pays avec les régions séparatistes prorusses ou de lutter contre la corruption semblaient sonner creux et sa gestion de la pandémie de Covid-19 était très critiquée.