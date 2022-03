Football – Face à Lugano, le Lausanne-Sport ne s’est offert aucun espoir

A vrai dire, la partie était déjà pliée à la mi-temps. A la 23e minute, c’est Bottani qui donnait l’avantage aux Tessinois. Il profitait d’un renvoi du gardien vaudois Diaw consécutif à un tir de Celar. Mais ce qui est à retenir, c’est l’origine de l’action. A savoir une passe de Zohouri interceptée par Sabatini, alors que le défenseur n’était absolument pas sous pression. Un geste catastrophique qui a sonné les Lausannois et leur entraîneur, Alain Casanova.

La deuxième réussite est tombée dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Alors que Lausanne paraissait avoir repris un semblant d’énergie quand Diaw a arrêté un penalty de Celar (43e), Lugano s’est défendu en monopolisant le ballon. Celui-ci est arrivé dans les pieds de Kevin Ruegg, dans le rond central. La suite? Une passe laser en direction de Lavanchy, parti dans le dos de Maxime Poundje, suivi d’une pichenette du latéral vaudois de Lugano. Génialement simple. Et trop fort pour Lausanne

Alain Casanova a tenté de redonner vie à sa formation en introduisant Alakouch et Pollero dès le début de la seconde période. Sans véritable succès dans ce match assez brouillon, jusqu’à la 71e minute quand le premier a adressé un centre parfait, repris magnifiquement de volée par Amdouni (6e réussite de la saison). A 2 à 1, l’espoir repointait le bout de son nez. Sauf que cette saison, Lausanne, c’est Lausanne. Et trois minutes plus tard, les Vaudois se ressortaient du jeu en laissant Aliseda, nouvellement entré, ajuster des 16 mètres la lucarne de Diaw.